В центре Уфы неизвестные ночью вскрыли несколько машин

В центре Уфы в ночь с 31 января на 1 февраля неизвестные вскрыли несколько автомобилей с целью наживы. Как рассказал «Башинформу» собственный источник, по предварительным данным, владельцы как минимум четырех машин обратились в полицию. Их автомобили были припаркованы во дворах домов на улицах Карла Маркса, Мустая Карима и Достоевского.

«В одном из случаев у иномарки Chery Tiggo, в которой не установлена сигнализация, разбили заднее стекло пассажирской двери. Целью был не угон, а кража. Что именно удалось забрать злоумышленникам из салона автомобиля — информации пока нет, но ущерб уже нанесен. Преступников даже не смутило наличие камер наблюдения на ближайшем доме», — рассказал собеседник информагентства.

«Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ прокомментировали, что сейчас устанавливается нанесенный владельцам машин ущерб, злоумышленники разыскиваются.