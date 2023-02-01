В Башкирии суд вынес приговор водителю, убившему в «пьяном» ДТП женщину-пешехода

Нефтекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре 2022 года пьяный водитель за рулем «ВАЗ-21102» при обгоне попутного автомобиля совершил наезд на женщину, переходившую дорогу. В ДТП от полученных травм она скончалась в городской больнице.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 год, а также взыскал в пользу сына погибшей компенсацию морального вреда в сумме 1 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.