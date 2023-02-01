В Башкирии мать спасла из горящего дома троих детей

На территории Башкирии за прошедшие сутки произошло 17 техногенных пожаров, в результате которых погибли два человека. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, вечером 31 января произошёл пожар в жилом строящемся доме в деревне Нижнеакбашево по улице Лесной в Кушнаренковском районе.

В результате возгорания погибла женщина, 1960 года рождения. На момент возникновения пожара погибшая позвонила сама в экстренные службы, попросила вызвать пожарных и скорую помощь, так как получила ожоги рук. Больше она на связь не выходила. Причина случившегося устанавливается.

В тот же вечер поступило сообщение о пожаре в деревне Елимбетово Стерлибашевского района, где огнем был уничтожен дом.

«Погибших и пострадавших нет. Стоит отметить, что на момент пожара в доме находилось четыре человека, в том числе трое детей. Благодаря правильно принятым действиям матери детей по эвакуации все остались живы, никто не пострадал», — сообщили в госкомитете.