В Башкирии экстренно госпитализировали школьницу с отравлением

В городе Салавате поздно вечером 31 января едва не погибла 13-летняя школьница. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, девочке потребовалась срочная госпитализация. По предварительным данным, рядом с ней нашли пустые упаковки от таблеток.

«Девочку доставили в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали медикаментозное отравление. Пациентке сделали промывание и другие необходимые в таких случаях процедуры», — сообщил собеседник информагентства.

В пресс-службе минздрава РБ информагентству прокомментировали, что на утро 1 февраля состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.

Сейчас правоохранители выясняют, что послужило причиной такого поступка: случайно ли это произошло или целенаправленно.