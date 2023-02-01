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Сегодня, 09:28

В Башкирии 19-летнего любителя интим-услуг мошенница «развела» на деньги

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В полицию города Салавата обратился 19-летний парень. Он рассказал сотрудникам полиции о том, что вместе со своим другом хотел воспользоваться услугами интимного характера, но его обманули мошенники.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, студент местного вуза нашел на просторах интернета сайт, на котором выбрал «подходящую» девушку и набрал указанный номер. Ответившая назвала стоимость услуги и пояснила, что также необходимо оплатить страховку. Молодые люди согласились и отправили на банковский счет, который им прислала девушка, 15 тысяч рублей. Далее она сказала, что необходимы еще 10 тысяч рублей. Парни, не задумываясь, отправили еще 10 тысяч. Затем девушка сказала им, что деньги ей не пришли и необходимо отправить еще 20 тысяч рублей, только в этот момент молодые люди догадались, что их обманули, и потребовали вернуть деньги обратно. Однако девушка утверждала, что счет заблокирован и она сможет вернуть им деньги только после того, как те отправят ей 20 тысяч рублей. В общей сложности мошеннице были переведены 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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