Уфимец угрожал сыну ножом, в конфликт вовремя вмешалась мать с табуреткой

В Уфе в полицию с заявлением об угрозе убийством обратился житель Советского района. По подозрению в совершении преступления был задержан 61-летний уфимец.

Стражи порядка выяснили, что мужчина проживает в квартире с супругой и двумя детьми. Глава семейства был пьян, когда повздорил с 22-летним сыном. Мужчина взял кухонный нож и начал высказывать слова угрозы убийством. В этот момент супруга и дочь, проснувшись от криков, выбежали на кухню. Женщина взяла табуретку и выбила из рук дебошира нож. В это время сын смог покинуть квартиру и немедленно обратился в полицию.



Возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством». Расследование продолжается, сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления МВД России по Уфе.