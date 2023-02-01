Истязали 19-летнего виновника ДТП: в Башкирии трое молодых людей подозреваются в вымогательстве

В полицию Стерлитамака поступило сообщение от 19-летнего местного жителя. Он рассказал, что его с другом избили и потребовали 150 тысяч рублей. Стражи порядка установили и доставили в отдел подозреваемых. Ими оказались двое парней, 21 и 23 лет, и 20-летняя девушка.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, 15 января произошла авария, виновником которой стал потерпевший. Страховки у 19-летнего парня не было, поэтому вопрос возмещения ущерба он предложил решать по закону — через суд. 30-летнего мужчину это не устроило, поэтому нашел свое решение — позвал свою маму и сестру, чтобы надавить на родителей виновника ДТП. Результата это не дало, и в ход пошли силовые методы. Позвали знакомых и устроили «закрытую» встречу с потерпевшим. Он приехал со своим другом, но численное преимущество было у оппонентов. Сначала его оскорбляли, а потом начали избивать.

«Потребовали 150 тысяч рублей якобы за моральный ущерб и грозились забрать машину у друга, который приехал с ним. Подозреваемых даже не остановило, что потерпевшие записывали всю беседу на диктофон. Истязатели утверждали, что в такой потасовке никто разбираться не будет. В этом они ошиблись. По факту вымогательства, совершенного группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, возбуждено уголовное дело», — проинформировали в ведомстве.

В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.