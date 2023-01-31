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Сегодня, 11:49

В Уфе во встречном ДТП с грузовиком пострадали женщина-водитель из «Лады Приоры» и ее 2-летний сын

УГИБДД по Уфе
Фото:УГИБДД по Уфе

В Уфе вечером 30 января в ДТП пострадал маленький ребенок. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичной госавтоинспекции, 23-летняя девушка за рулем «Лады Приоры», следуя по Бирскому тракту со стороны поселка Тимашево, допустила столкновение с движущейся во встречном направлении грузовой машиной «КамАЗ».

В дорожной аварии водитель автомобиля «Лада» и её двухлетний сын с различными травмами обратились за медпомощью, после ее оказания были отпущены.

«Благодаря тому, что ребенок был пристёгнут в детском автокресле, он получил незначительные ушибы. По факту ДТП начато административное расследование», — проинформировали в ведомстве.

УГИБДД по Уфе
Фото:УГИБДД по Уфе
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