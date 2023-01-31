В Башкирии раскрыто изнасилование и убийство пожилой женщины 23-летней давности

В Башкирии раскрыто изнасилование и убийство пожилой женщины, совершённые в 1999 году. Криминалисты регионального следкома совместно с МВД по республике установили причастность к преступлениям 39-летнего жителя Уфы. Преступления классифицируются по пуктам «в» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием).

Сообщение об обнаружении тела 83-летней женщины у себя дома в деревне Староиликово Благовещенского района с признаками насильственной смерти в правоохранительные органы республики поступило в сентябре 1999 года. Было возбуждено уголовное дело, но проведёнными тогда следственно-оперативными мероприятиями подозреваемого установить не удалось. Однако в ходе осмотра места происшествия были обнаружены биологические следы злоумышленника, из которых выделен ДНК-профиль.

В 2022-2023 годах следователи-криминалисты совместно с экспертами МВД республики в ходе работы по анализу вещественных доказательств по нераскрытым преступлениям прошлых лет на предмет применения новых экспертных возможностей заново провели сравнительные исследования и получили вероятностные результаты совпадения генетического профиля жителя республики, ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности.

Также было проверено алиби подозреваемого и выполнен комплекс иных мероприятий для проверки его на причастность к совершенному преступлению. В результате установлено, что в период совершения преступления подозреваемый, которому на тот момент было 16 лет, находился в гостях у родственников в той же деревне. На допросе мужчина сознался в содеянном и раскаялся.

По версии следствия, ночью с 4 на 5 сентября 1999 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения потерпевший, после посещения сельского клуба и употребления спиртного с друзьями, проник в частный дом к потерпевшей, разбив окно. Пожилая женщина заметила его и начала кричать, тогда злоумышленник нанес ей несколько ударов металлическим чайником по голове, совершил в отношении нее изнасилование, а после задушил и скрылся. Спустя день соседи заметили разбитое окно и обнаружили тело потерпевшей.

В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжается сбор и фиксация доказательств по делу.

Ранее в Уфе бытовая ссора закончилась кровопролитием. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, вчера около двух часов ночи в полицию поступило сообщение, что в деревне Карпово мужчину ударили ножом.