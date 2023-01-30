Нож в спину. В Уфе женщина едва не зарезала своего сожителя из-за караоке

В Уфе бытовая ссора закончилась приездом скорой помощи и полицейских. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, около двух часов ночи в полицию поступило сообщение, что в деревне Карпово мужчину ударили ножом. 41-летнего потерпевшего доставили в больницу, а предполагаемую виновницу случившегося — в отдел полиции для разбирательства.

По предварительным данным, мужчина, его сожительница и ее сестра вместе выпивали. Посиделки затянулись, но женщины захотели продолжить веселиться уже в караоке. Видимо, под влиянием спиртного потерпевший начал ревновать сожительницу и оскорблять женщин. Сдержать обиду возлюбленной не удалось, и она нанесла приятелю три удара ножом в спину.

По словам подозреваемой, она была в состоянии аффекта и сразу после ударов пыталась помочь пострадавшему. Мужчина сам смог сообщить о происшествии в экстренные службы. До караоке женщины так и не доехали. Обе отправились в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Подозреваемая созналась в содеянном. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.