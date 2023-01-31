В Башкирии на съемной квартире нашли труп мужчины

В городе Салавате вечером 29 января в съемной квартире в одном из жилых домов был найден мертвым 48-летний мужчина. Как сообщил «Башинформу» собственный источник, на теле видимых повреждений не обнаружено.

По предварительным данным, погибший, уроженец Мелеуза, работал монтажником в строительной фирме. Он снимал квартиру вместе со своим коллегой-стропальщиком. Последний как раз его и нашел.

Как рассказал квартиросъемщик, в этот день он рано утром уехал к себе домой, а его товарищ сказал, что ляжет спать. Вечером стропальщик вернулся на съемную квартиру. Он позвонил в домофон – никто не открыл, с этим выручил сосед. Входная дверь квартиры была не заперта. Мужчина зашел в помещение и увидел на полу в зале труп товарища, и сразу позвонил в экстренные службы.

На месте происшествия были обнаружены два марлевых тампона с веществом бурого цвета, стеклянная бутылка из-под алкоголя. Стоит отметить, что соседи никаких криков и шума не слышали, и не видели посторонних лиц. Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу, по результатам которой станет ясно, от чего он скончался.