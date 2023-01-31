В Башкирии два водителя без прав устроили ДТП с пострадавшими

В Стерлитамаке накануне утром на улице Октября 22-летний местный житель за рулём «ВАЗ-2114» врезался в электроопору. Водителя с травмами доставили в больницу. Известно, что мужчина водительских прав не имел. К тому же управлял автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, и без полиса ОСАГО.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ, еще одно ДТП произошло в Учалах на улице Советской. 28-летний житель района, управляя самосвалом «Урал», предположительно, во время крепления буксировочного троса совершил наезд на 34-летнего водителя «Фредлайнер Колумбия», стоявшего возле своего автомобиля.

В ДТП мужчину увезли в реанимационное отделение местной больницы.

Известно, что водитель большегруза «Урал» лишен водительского удостоверения. Ранее он три раза привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, кроме этого, в отношении него в начале года возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ («за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Мужчина к тому же не оплачивал свои штрафы.

По фактам ДТП начаты разбирательства.