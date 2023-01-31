Уфимец из-за семейных проблем избил двух сотрудниц массажного салона и одну девушку на улице

В Уфе мужчина избил двух женщин в массажном салоне. По предварительным данным пресс-службы УМВД по городу, вечером 27 января 34-летний уфимец пришел в массажный салон. Там ему провели сеанс медицинского массажа шейно-воротниковой зоны. После чего он вдруг начал вести себя агрессивно: несколько раз ударил администратора салона и забрал у нее гаджет. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Когда он направился к выходу, еще одна сотрудница салона пыталась остановить разъяренного клиента, но тот лишь грубо оттолкнул женщину, при это она упала и ударилась головой о стену.

Затем злоумышленник выбежал на улицу. 33-летняя уфимка стояла около подъезда по улице имени Юрия Гагарина. Незнакомец подбежал к ней и ударил сзади, затем выхватил телефон и попытался скрыться. Женщина начала кричать, ее услышали неравнодушные граждане и задержали хулигана.

Его доставили в отдел полиции для разбирательств. Полицейским 34-летний задержанный рассказал, что сам не знает, что на него нашло. Катализатором его необдуманных действий стали проблемы в семейной жизни.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.