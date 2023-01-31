Новости Башкортостана и Уфы
69.59
+0.26
75.78
+0.37
83.79
-0.71
-7 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 13:48

Уфимец из-за семейных проблем избил двух сотрудниц массажного салона и одну девушку на улице

УМВД по Уфе
Фото:УМВД по Уфе

В Уфе мужчина избил двух женщин в массажном салоне. По предварительным данным пресс-службы УМВД по городу, вечером 27 января 34-летний уфимец пришел в массажный салон. Там ему провели сеанс медицинского массажа шейно-воротниковой зоны. После чего он вдруг начал вести себя агрессивно: несколько раз ударил администратора салона и забрал у нее гаджет. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Когда он направился к выходу, еще одна сотрудница салона пыталась остановить разъяренного клиента, но тот лишь грубо оттолкнул женщину, при это она упала и ударилась головой о стену.

Затем злоумышленник выбежал на улицу. 33-летняя уфимка стояла около подъезда по улице имени Юрия Гагарина. Незнакомец подбежал к ней и ударил сзади, затем выхватил телефон и попытался скрыться. Женщина начала кричать, ее услышали неравнодушные граждане и задержали хулигана.

Его доставили в отдел полиции для разбирательств. Полицейским 34-летний задержанный рассказал, что сам не знает, что на него нашло. Катализатором его необдуманных действий стали проблемы в семейной жизни.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео:УМВД по Уфе
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика