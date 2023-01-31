Новости Башкортостана и Уфы
69.59
+0.26
75.78
+0.37
84.68
+0.18
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 10:56

Уфимец уничтожил две дорогостоящие иномарки на 9,3 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в ноябре прошлого года обвиняемый получил от неустановленного лица предложение заработать 30 тысяч рублей путем поджога автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200. Мужчина облил иномарку бензином и поджег, покинув место преступления. Огонь перекинулся на рядом стоявший автомобиль марки Hyundai Tucson.

Противоправными действиями мужчины причинен ущерб на сумму более 9,3 млн рублей.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика