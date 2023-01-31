Уфимец уничтожил две дорогостоящие иномарки на 9,3 млн рублей

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в ноябре прошлого года обвиняемый получил от неустановленного лица предложение заработать 30 тысяч рублей путем поджога автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200. Мужчина облил иномарку бензином и поджег, покинув место преступления. Огонь перекинулся на рядом стоявший автомобиль марки Hyundai Tucson.

Противоправными действиями мужчины причинен ущерб на сумму более 9,3 млн рублей.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.