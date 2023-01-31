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Вчера, 13:14

У торгового центра в Уфе горящую маршрутку пытаются потушить лопатами со снегом

пресс-служба МЧС по РБ
Фото:пресс-служба МЧС по РБ

В Уфе 31 января у торгового центра «Планета» загорелась пассажирская «ГАЗель» (маршрут № 248). Очевидцы сняли первые минуты происшествия на камеру мобильного телефона и успели разместить в соцсетях. На записи видно, как горит передняя часть машины. Огонь пытаются потушить с помощью подручных средств — лопатой и снегом, также рядом маячит трактор, возможно, он тоже помогает справиться с возгоранием.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу пожара в пресс-службу МЧС по РБ.

«Маршрутка загорелась в движении. Произошло загорание моторного отсека. В салоне находилось 10 человек, пострадавших нет. На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и ликвидировали горение», — сообщили информагентству в ведомстве.
стоп-кадр видео "БашДТП", Телеграм
Фото:стоп-кадр видео "БашДТП", Телеграм
пресс-служба МЧС по РБ
Фото:пресс-служба МЧС по РБ
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