Поджог военкомата в России впервые признали терактом

В России вынесен первый приговор по делу о поджоге военкомата, квалифицируемому как террористический акт. Как сообщает ТАСС, Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам строгого режима по данной статье жителя Нижневартовска Владислава Борисенко, который бросил бутылку с зажигательной смесью в здание местного учреждения.

Кроме того, ему назначили штраф в размере 6 тысяч рублей. Отмечается, что первые три года наказания Борисенко проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Башинформ» писал о жителях республики, пытавшихся поджечь призывные пункты военного комиссариата Кугарчинского и Зианчуринского районов, а также Архангельского сельсовета.