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Вчера, 17:56

В Уфе перед судом предстанет бывший начальник ИК-9, обвиняемый в получении взятки

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе перед судом предстанет 42-летний бывший начальник исправительной колонии № 9 УФСИН РФ по РБ по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями «получение взятки» и «превышение должностных полномочий».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального следственного управления, обвиняемый с мая по ноябрь 2021 года получил от отбывающего наказание осужденного взятку в виде подарочных карт спортивного магазина и магазина парфюмерии и косметики на общую сумму 30 тысяч рублей, а также устройство нагревания табака стоимостью около тысячи рублей, за общее покровительство в период отбытия наказания. За полученную взятку начальник колонии, в отсутствии законных оснований, выносил осужденному поощрения, предоставлял дополнительные свидания и передачи, разрешил ему проживать в помещении комнаты отдыха и приема пищи сотрудников колонии, а также предоставлял иные послабления режима.

«Факт получения взятки был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН РФ по РБ. Обвиняемый не признал вину в совершенных преступлениях. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — проинформировали в ведомстве.

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