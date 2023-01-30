В Уфе ночью из-за пожара в двухэтажном бараке эвакуировали 18 человек

Сегодня ночью в Уфе огнеборцы тушили пожар на улице Запотоцкого. Как сообщила пресс-служба регионального МЧС агентству "Башинформ", горел двухэтажный деревянный барак на четыре квартиры. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 01:48.

Открытое горение на площади 300 квадратных метров ликвидировано 03:05. От МЧС России к тушению были привлечены 31 человек личного состава и 8 единиц техники. Всего эвакуировано 18 человек, в том числе из соседних домов.

«По прибытии обнаружено горение дома размерами 15х20. Тушение пожара осложнялось плотной застройкой. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Информация по погибшим и пострадавшим не поступала», - сообщил с места начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Башкирии Рамиль Аитов.