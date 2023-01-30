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Вчера, 13:38

В Башкирии расследовали 22 несчастных случая со смертельным и тяжёлым исходом

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкирии в декабре прошлого года было расследовано 22 несчастных случая, из которых 11 — со смертельным исходом (из них семь признаны не связанными с производством), 11 — с тяжёлым. Об этом на заседании рабочей группы республиканской межведомственной комиссии по охране труда сообщил заместитель руководителя Гострудинспекции Азамат Салихов.

Кроме того, было выявлено четыре сокрытых факта производственного травматизма. Так, по информации из следственных органов проведено расследование смертельного случая с водителем ИП Ахкямов И. А. Чекмагушевского района в результате падения с кузова автомобиля. По извещению лечебного учреждения установлен случай тяжелого травмирования работника в ЗАО «Баштепловент».

«Материалы расследований по всем связанным с производством фактам тяжёлого и смертельного травматизма переданы в следственные органы», — сообщили «Башинформу» в ведомстве.

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