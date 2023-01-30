В Башкирии полиция разыскивает страдающую потерей памяти 56-летнюю Ольгу Романову

Полиция Нефтекамска устанавливает местонахождение Ольги Вячеславовны Романовой, 1966 года рождения. По данным пресс-службы МВД по РБ, женщина 25 января ушла из дома, расположенного на улице Социалистической, и не вернулась. Страдает потерей памяти.

Приметы: на вид: 55 лет, рост 160-170 см, крепкого телосложения, волосы русые с сединой до плеч.

Была одета в белый пуховик с белым мехом на капюшоне, розовый шарф, черные полусапожки, шапку светлую вязаную.

«Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просим сообщить ее по телефонам: 102, 2-29-02, +7 987 482-43-03», — обратились к гражданам ведомстве.