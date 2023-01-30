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Сегодня, 10:27

В Башкирии по вине нетрезвого водителя в ДТП пострадала его пожилая мать

стоп-кадр видео
Фото:стоп-кадр видео

В Баймакском районе накануне днем на 15 км автодороги Баймак - Первомайское 51-летний житель Хайбуллинского района за рулём «Шевроле Нива» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

В ДТП 73-летняя мать водителя получила травмы. Освидетельствование водителя показало наличие 1,783 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По словам мужчины, он употребил горячительное после ДТП. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.

«Нетрезвые водители являются одной из наиболее актуальных угроз безопасности дорожного движения. Несмотря на снижение количества ДТП в республике с участием нетрезвых водителей в прошлом году, этот вопрос у нас остаётся на постоянном контроле. Задумайтесь, только за прошлые выходные в республике нами задержано 130 нетрезвых водителей. Они могли стать причиной тяжких дорожно-транспортных происшествий», — подчеркнул глава ведомства Владимир Севастьянов.

Видео:ГИБДД по РБ
Автор:Дарья Субботина
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