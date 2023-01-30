В Башкирии мошенники «загипнотизировали» женщину на 2,4 млн рублей

В дежурную часть полиции Нефтекамска обратилась 49-летняя горожанка. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником известного банка. Он сообщил гражданке о том, что преступники оформляют на ее имя кредиты. Женщину много раз переключали на другие номера, имитируя разговор как с роботом, так и с сотрудниками банка.

«Жительницу Нефтекамска в течение 6-часовой беспрестанной обработки по телефону убедили под диктовку подключить приложение онлайн-банка, оформить кредиты и якобы для сохранности перевести деньги на продиктованные счета. В результате женщина, которая была наслышана о фактах мошенничества, как под гипнозом, следуя указаниям неизвестных, частями перевела злоумышленникам более 2 миллионов 400 тысяч рублей», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Неизвестно, сколько бы еще денег она лишилась, не появись вечером дома родственник, который обратил внимание на то, что ей постоянно звонят. Только после его вмешательства гражданка осознала, что имеет дело с мошенниками. Сейчас следственным отделом возбуждено уголовное дело.