Новости Башкортостана и Уфы
69.34
0
75.41
0
84.91
-1.75
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 17:15

Уфимец заступился за девушку и получил серьезную травму головы

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В полицию Уфы с заявлением о преступлении обратился местный житель. Он сообщил, что ему нанесли травму головы.

По предварительным данным, потерпевший находился в гостях у своей знакомой. В квартире были еще незнакомые для него мужчины. Дружеские беседы между гостями сопровождал алкоголь. В какой-то момент к ним присоединилась еще одна девушка, которую мужчины начали оскорблять.

«Потерпевший заступился за нее, и в ответ один из гостей ударил его по голове. На следующий день, почувствовав сильную боль, мужчина решил обратиться за помощью в медицинскую организацию. 
В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний уфимец. Мужчина сознался и раскаивается в содеянном. Он рассказал, что в момент конфликта был пьян, когда решил показать силу своей руки», — сообщили «Башинформу» подробности в пресс-службе управления МВД России по Уфе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика