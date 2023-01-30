Уфимец заступился за девушку и получил серьезную травму головы

В полицию Уфы с заявлением о преступлении обратился местный житель. Он сообщил, что ему нанесли травму головы.

По предварительным данным, потерпевший находился в гостях у своей знакомой. В квартире были еще незнакомые для него мужчины. Дружеские беседы между гостями сопровождал алкоголь. В какой-то момент к ним присоединилась еще одна девушка, которую мужчины начали оскорблять.

«Потерпевший заступился за нее, и в ответ один из гостей ударил его по голове. На следующий день, почувствовав сильную боль, мужчина решил обратиться за помощью в медицинскую организацию.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний уфимец. Мужчина сознался и раскаивается в содеянном. Он рассказал, что в момент конфликта был пьян, когда решил показать силу своей руки», — сообщили «Башинформу» подробности в пресс-службе управления МВД России по Уфе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».