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Едва не задушил поясом: житель Башкирии испугался, что убьет свою жену, и вызвал полицейских

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Ночью в дежурную часть полиции Белорецкого района поступило сообщение о семейном скандале с рукоприкладством. Примечательно, что звонил сам нападавший, который попросил прислать наряд.

Стражи порядка предварительно установили, что 33-летний житель Учалинского района на почве давних обид повздорил со своей женой, жительницей Белорецка. В какой-то момент муж набросился на супругу, накинул ей на шею пояс, стал душить и высказывать угрозы физической расправы. 26-летняя женщина пыталась громко шуметь, чтобы соседи вызвали полицию, но это сделал сам учалинец, побоявшись, что действительно может убить жену. Испуганная потерпевшая рассказала полицейским, что она серьёзно опасалась за свою жизнь и здоровье.

«Возбуждено уголовное дело по статье „угроза убийством“, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Подозреваемый признал свою вину частично, но воспользовался законным правом не давать показания. В ходе расследования уголовного дела проведён комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — пояснила дознаватель капитан полиции Гузель Мамлеева.

Расследованное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция вменяемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, пояснили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

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