В Белорецком районе лоб в лоб столкнулись УАЗ "Патриот" и ВАЗ-2109

Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о ДТП на автодороге "Белорецк-Отнурок" Белорецкого района.

На месте ДТП работают спасатели Госкомитета РБ по ЧС, медики, полиция.

Произошло лобовое касательное столкновение автомобилей УАЗ "Патриот" и ВАЗ-2109.

Количество участников ДТП - 5 человек, в автомобиле УАЗ «Патриот» пострадавших нет.

Водитель ВАЗ-2109 получила тяжёлые телесные повреждения, спасателями проведено деблокирование, передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Двое пассажиров ВАЗ-2109 получили лёгкие телесные повреждения, оказана первая помощь.