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Вчера, 17:32

В Белорецком районе лоб в лоб столкнулись УАЗ "Патриот" и ВАЗ-2109

Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о ДТП на автодороге  "Белорецк-Отнурок" Белорецкого района. 

На месте ДТП работают спасатели Госкомитета РБ по ЧС, медики, полиция. 

Произошло лобовое касательное столкновение автомобилей УАЗ "Патриот" и ВАЗ-2109. 
Количество участников ДТП - 5 человек, в автомобиле УАЗ «Патриот» пострадавших нет. 
Водитель ВАЗ-2109 получила тяжёлые телесные повреждения, спасателями проведено деблокирование, передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Двое пассажиров ВАЗ-2109 получили лёгкие телесные повреждения, оказана первая помощь. 

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