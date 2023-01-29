В Башкирии за сутки в пяти ДТП пострадали шесть человек

В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировано пять автомобильных аварий, в которых шесть человек получили травмы. Об этом информагентству «Башинформ» сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Руководитель ведомства рассказал о наезде легкового автомобиля на пожилую женщину в Белорецке. Примерно в четыре часа дня 35-летний местный житель за рулём «Форд Фокус» выезжал со стоянки задним ходом. Он не заметил пешехода, в результате 74-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована. По факту происшествия начато разбирательство.

«Пожилые люди не всегда способны быстро и правильно реагировать на приближающуюся опасность, спрогнозировать действия других участников дорожного движения. Как показывает практика, в большинстве случаев водители совершают наезды на пожилых пешеходов в тех местах, где они не ожидают их появления на дороге. Поэтому обращаюсь к водителям быть максимально внимательными по отношению указанной категории участников дорожного движения», — обратился к водителям Владимир Севастьянов.