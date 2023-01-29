Новости Башкортостана и Уфы
69.34
0
75.41
0
86.41
-1.06
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 10:35

В Башкирии за сутки в пяти ДТП пострадали шесть человек

Архив ИА «Башинформ»
Фото:Архив ИА «Башинформ»

В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировано пять автомобильных аварий, в которых шесть человек получили травмы. Об этом информагентству «Башинформ» сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Руководитель ведомства рассказал о наезде легкового автомобиля на пожилую женщину в Белорецке. Примерно в четыре часа дня 35-летний местный житель за рулём «Форд Фокус» выезжал со стоянки задним ходом. Он не заметил пешехода, в результате 74-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована. По факту происшествия начато разбирательство.

«Пожилые люди не всегда способны быстро и правильно реагировать на приближающуюся опасность, спрогнозировать действия других участников дорожного движения. Как показывает практика, в большинстве случаев водители совершают наезды на пожилых пешеходов в тех местах, где они не ожидают их появления на дороге. Поэтому обращаюсь к водителям быть максимально внимательными по отношению указанной категории участников дорожного движения», — обратился к водителям Владимир Севастьянов.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика