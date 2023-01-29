Новости Башкортостана и Уфы
69.34
0
75.41
0
87.49
+0.83
-15 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 13:03

В Башкирии суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства сотрудника полиции

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкирии суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства сотрудника полиции. Полицейский обратился с соответствующим иском после задержания мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения на территории автовокзала «Южный» в Уфе, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Вечером сотрудник патрульно-постовой службы, находясь на своем маршруте патрулирования, осуществлял охрану общественного порядка со своим напарником. На территории уфимского автовокзала стражи порядка увидели мужчину, который вёл себя неадекватно, размахивал руками и приставал к прохожим.

Полицейские подошли к мужчине, представились, сообщили ему, что он нарушает общественный порядок и  попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. Затем ему было предложено пройти для составления протокола об административном правонарушении. Прохожий был в состоянии алкогольного опьянения и отреагировал агрессивно. Полицейские ещё раз сделали замечание и попросили мужчину успокоиться. Однако нарушитель разозлился ещё сильнее и начал оскорблять одного из сотрудников. Постовые объяснили  гражданину, что его действия уголовно наказуемы. Доводы не убедили пьяного мужчину, и он был доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по статье  «Мелкое хулиганство».

Задержанный оказался ранее несудимым жителем Баймакского района. Он пояснил, что возвращался с дня рождения друга, где и выпил лишнего .

По материалам территориального подразделения следкома, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье «Оскорбление представителя власти» и назначил штраф.

В последующем полицейский обратился с иском о защите чести и достоинства. Иск рассматривался по месту проживания ответчика. Баймакский районный суд, рассмотрев иск, обязал виновного гражданина по уголовному делу выплатить компенсацию морального вреда.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика