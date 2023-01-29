В Башкирии суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства сотрудника полиции. Полицейский обратился с соответствующим иском после задержания мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения на территории автовокзала «Южный» в Уфе, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Вечером сотрудник патрульно-постовой службы, находясь на своем маршруте патрулирования, осуществлял охрану общественного порядка со своим напарником. На территории уфимского автовокзала стражи порядка увидели мужчину, который вёл себя неадекватно, размахивал руками и приставал к прохожим.

Полицейские подошли к мужчине, представились, сообщили ему, что он нарушает общественный порядок и попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. Затем ему было предложено пройти для составления протокола об административном правонарушении. Прохожий был в состоянии алкогольного опьянения и отреагировал агрессивно. Полицейские ещё раз сделали замечание и попросили мужчину успокоиться. Однако нарушитель разозлился ещё сильнее и начал оскорблять одного из сотрудников. Постовые объяснили гражданину, что его действия уголовно наказуемы. Доводы не убедили пьяного мужчину, и он был доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Задержанный оказался ранее несудимым жителем Баймакского района. Он пояснил, что возвращался с дня рождения друга, где и выпил лишнего .

По материалам территориального подразделения следкома, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье «Оскорбление представителя власти» и назначил штраф.

В последующем полицейский обратился с иском о защите чести и достоинства. Иск рассматривался по месту проживания ответчика. Баймакский районный суд, рассмотрев иск, обязал виновного гражданина по уголовному делу выплатить компенсацию морального вреда.