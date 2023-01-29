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Сегодня, 09:36

В Башкирии ночью сельчане из огня спасли 62-летнего мужчину

ГУ МЧС по РБ
Фото:ГУ МЧС по РБ

Сегодня ночью в Давлекановском районе произошёл пожар. Сообщение в главное управление МЧС России по Башкирии поступило в пятом часу. В деревне Дюрюли сгорел жилой бревенчатый дом, сообщили в ведомстве информагентству «Башинформ».

На место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС России, ВПО КХП-1 и другие экстренные службы. Огонь был потушен за получаса.

До прибытия пожарных местные жители спасли от огня 62-летнего мужчину. Пожилого мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Давлекановской ЦРБ. Врачи состояние пострадавшего оценили как крайне тяжёлое, предварительный диагноз: термический ожог верхних и нижних конечностей, живота III–IV степени (60-70%).

Причина пожара устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

ГУ МЧС по РБ
Фото:ГУ МЧС по РБ
Автор:Эдуард Кускарбеков
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