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Сегодня, 11:01

Житель Башкирии «случайно» угнал автомобиль Ford Focus

Полицейские Башкирии задержали жителя Уфы, который угнал автомобиль Ford Focus. Об этом сообщает МВД по республике.

На данный момент известно, что 38-летний мужчина договорился о покупке «Форда» (правда, другой марки) с одним из продавцов сайта объявлений. Подозреваемого привлекла цена подержанной машины — менее 50 тысяч рублей. Со слов угонщика, владелец транспортного средства в означенное время не пришел и не брал трубку, поэтому уфимец отправился искать транспортное средство самостоятельно.

«Примерно в километре от места встречи он нашел авто такого же цвета, без бампера и включенным двигателем. Мужчина сел в автомобиль и просто уехал. Его ничуть не смутило, что это не Ford Mondeo, а Ford Focus, и что продавца он так и не увидел. Машину привез домой, где она заглохла. Больше он ее трогать не стал, а лишь «обмыл» покупку со своей супругой. Хотя деньги он так никому и не отдал, но утверждает, что звонил владельцу по этому поводу. В полицию обратился 32-летний хозяин, рассказав, что машину угнали буквально за несколько минут. На следующий день подозреваемого задержали и доставили в отделение. Он до последнего был уверен, что никакой машины он не угонял, пока не встретил законного владельца «Ford Focus», — поделились в МВД РБ.Оперативными сотрудниками был найден подозреваемый. 38-летнего уфимца доставили в отдел, но он убеждает следствие, что никакого преступления не совершал.

«Случайный» угонщик раскаялся в содеянном. Сейчас полицейские выясняют все подробности и обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Автор:Иван Вавилов
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