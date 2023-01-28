Во встречном ДТП в Башкирии пострадали два человека

Во встречном ДТП в Абзелиловском районе пострадали два человека, сообщил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Авария с участием автомобилей «Ситроен С4» и «Деу Нексия» произошла на 252-м километре трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. По предварительным данным, 45-летний водитель первой машины ехал со стороны Магнитогорска по направлению в Белорецк, и выехав на «встречку» столкнулся с другим транспортным средством.

Как сообщил Владимир Севастьянов, в результате инцидента госпитализированы 44-летний мужчина, находившийся за рулем «Нексии», и его 45-летний пассажир. Сейчас специалисты выясняют все подробности и обстоятельства ДТП.