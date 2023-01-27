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Вчера, 14:34

Вооруженный пистолетом житель Башкирии угрожал супруге убийством

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя по обвинению в незаконном хранении им боеприпасов и в угрозе убийством.

Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина хранил у себя дома 20 патронов, которые были изъяты сотрудниками полиции. В этот же день подсудимый поссорился с женой. Он решил запугать женщину: держа в руке травматический пистолет, мужчина произвел выстрел и высказал слова угрозы убийством в адрес женщины. При этом, учитывая характер угрозы, обстановку, в которой она была выражена, агрессивное поведение подсудимого, у супруги имелись реальные основания опасаться за свою жизнь.

Подсудимому назначили наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Автор:Дарья Субботина
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