Вооруженный пистолетом житель Башкирии угрожал супруге убийством

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя по обвинению в незаконном хранении им боеприпасов и в угрозе убийством.

Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина хранил у себя дома 20 патронов, которые были изъяты сотрудниками полиции. В этот же день подсудимый поссорился с женой. Он решил запугать женщину: держа в руке травматический пистолет, мужчина произвел выстрел и высказал слова угрозы убийством в адрес женщины. При этом, учитывая характер угрозы, обстановку, в которой она была выражена, агрессивное поведение подсудимого, у супруги имелись реальные основания опасаться за свою жизнь.

Подсудимому назначили наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы. Приговор суда в законную силу пока не вступил.