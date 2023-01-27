В Уфе водитель за рулем «Лексуса» сбил двух пешеходов

В Уфе произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичной госавтоинспекции, водитель «Лексуса», двигаясь по улице С. Кувыкина от ул. Рабкоров, при совершении левого поворота на улицу С. Перовской в сторону Мубарякова сбил двух пешеходов. Женщина и мужчина, 1949 и 1951 года рождения, переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, скорой помощи. Пострадавших с травмами увезли в больницу № 21.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.