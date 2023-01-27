В ГИБДД Башкирии сообщили подробности массового ДТП с гибелью водителя «Лады Ларгуса»

В Кармаскалинском районе накануне утром на 16 км автодороги Уфа - Инзер - Белорецк в ДТП погиб один человек. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ, 30-летний житель Челябинской области, двигаясь за рулём «Лады Ларгус» в направлении Уфы, предположительно, совершил наезд на попутную фуру «Скания», которая поворачивала налево. Затем «Лада» выехала на встречную полосу, где столкнулась «Рено Дастер».

В происшествии водитель «Лады» от полученных травм скончался. По факту аварии проводится проверка.