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Вчера, 09:57

В ГИБДД Башкирии сообщили подробности массового ДТП с гибелью водителя «Лады Ларгуса»

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В Кармаскалинском районе накануне утром на 16 км автодороги Уфа - Инзер - Белорецк в ДТП погиб один человек. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ, 30-летний житель Челябинской области, двигаясь за рулём «Лады Ларгус» в направлении Уфы, предположительно, совершил наезд на попутную фуру «Скания», которая поворачивала налево. Затем «Лада» выехала на встречную полосу, где столкнулась «Рено Дастер».

В происшествии водитель «Лады» от полученных травм скончался. По факту аварии проводится проверка.

Видео:ГИБДД по РБ
Автор:Дарья Субботина
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