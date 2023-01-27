В Башкирии груженый бензовоз опрокинулся в кювет

ДТП произошло в Краснокамском районе близ поселка Куяново, без погибших и пострадавших, сообщили в госкомитете по ЧС. Грузовик Scania съехал в кювет и опрокинулся на правую сторону. Бензовоз был загружен дизельным топливом, которое вытекло на землю. Возгорания, к счастью, не произошло, но и без этого опасность была высокой - прежде всего для экологии. Поэтому спасатели провели на месте аварии обваловку, чтобы предотвратить розлив топлива, после чего вывезли загрязненную почву.

Что послужило причиной ДТП, установит дорожная полиция. В любом случае дороги в эти дни довольно скользкие, отмечают водители.