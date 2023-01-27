В Башкирии двое детей едва не устроили пожар в комнате многоквартирного дома

В Чишминском районе утром 27 января поступило сообщение о задымлении в комнате многоквартирного дома в селе Алкино-2. Как сообщил в своем телеграм-канале председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, на место происшествия выехали пожарные.

«По словам очевидцев, в спальной комнате мальчик и девочка, на вид которым около 10 лет, засунули бумагу между досками в полу и пытались поджечь её спичками. Хорошо, что взрослые были дома и вовремя спохватились: никто не пострадал. На помощь прибежали и соседи», — сообщил руководитель ведомства и призвал родителей рассказать детям о правилах пожарной безопасности, о трагических последствиях их несоблюдения.