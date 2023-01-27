Мошенники за сутки выманили у жителей Башкирии около 9 млн рублей

В полицию Уфы обратилась 75-летняя уфимка. Она рассказала, что ей поступил звонок от якобы сотрудника банка. Тот сообщил, что неизвестный мужчина, используя фальшивую доверенность, пытается снять деньги пенсионерки со счета. Лжебанкир предложил снять все имеющиеся вклады в банках для перевода средств на «безопасный счет». Заявительница последовала советам звонившего и отправила аферистам более 4 миллионов рублей.

Также к правоохранителям обратился и 25-летний уфимец с заявлением о мошенничестве. Горожанин хотел купить котенка и, найдя соответствующее объявление в интернете, связался с продавцом. Тот убедил его отправить залог и переслал ссылку на оплату. 25-летний горожанин внес свои данные и номер карты, а также код, указанный в SMS-сообщении. После этого мужчина узнал, что на него оформлен кредит на 180 тысяч рублей. Он немедленно заблокировал счёт, деньги не успели списаться.

«Не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка — положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых свяжитесь с ними по их личному номеру. Не заходите по подозрительным ссылкам и на непроверенные сайты», — напомнили о правилах экономической безопасности в МВД по РБ.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что за десять месяцев прошлого года «уловом» мошенников стала солидная сумма — порядка 300 млн рублей.