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Вчера, 12:09

Вооруженный ножом житель Башкирии загнал продавца супермаркета на склад

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

В Башкирии житель Белорецка, вооруженный ножом, угрожал расправой продавцу одного из местных супермаркетов. Об этом сообщает МВД по республике.

Инцидент произошел в декабре 2022 года. Как можно заметить на записи со скрытой камеры магазина, злоумышленник взял бутылку с молочной витрины, открыл ее и выпил, а пустую упаковку поставил обратно. На замечание сотрудника супермаркета о необходимости оплаты за товар 27-летний мужчина достал холодное оружие. Напуганный продавец спрятался от него на складе. Успокоившийся преступник покинул объект, однако вскоре вернулся за своими вещами, оставленными в камере хранения. Правосудие настигло бузотера на улице, где его задержали полицейские.

По данным ведомства, подозреваемый признал свою вину и раскаялся. В свое оправдание он заметил, что на момент случившегося был сильно пьян — якобы мужчина просто хотел проучить работников.

Теперь ему грозит уголовное наказание по статье 119 УК РФ об угрозе убийством. Дело готовят для передачи в прокуратуру РБ.

Видео:МВД по РБ
Автор:Иван Вавилов
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