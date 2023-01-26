В Башкирии в сгоревшей бане пожарные обнаружили труп мужчины 1956 года рождения. По информации пресс-службы МЧС по РБ, пожар произошел сегодня ночью в деревне Майский Туймазинского района.

На место оперативно выехали силы и средства добровольной пожарной команды, МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС, РН — Пожарная безопасность и другие экстренные службы.

«К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен мужчина, врачами констатирована его смерть. Известно, что мужчина строил на участке дом, использовал баню как временное жилье и затопил печь для обогрева», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

В Башкирии с начала года произошло 419 пожаров, что больше на 49 случаев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При пожарах погибли 29 человек, против 11 в прошлом, ещё 25 человек получили травмы различной степени тяжести, в прошлом году - 20 человек. Чаще всего гибнут мужчины - 71% от общего количества, сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ.