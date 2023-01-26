Три человека пострадали в ДТП с большегрузом в Башкирии

Три человека пострадали в ДТП с большегрузом в Янаульском районе Башкирии.

Авария произошла накануне около восьми вечера на 184 км автодороги Уфа - Янаул близ деревни Ижболдино. По предварительным данным ГИБДД по РБ, 38-летний местный житель, управляя грузовиком МАЗ, предположительно, на спуске допустил занос транспортного средства, после чего столкнулся со встречной «Дэу Джентра». Затем грузовик съехал в кювет и опрокинулся.

«В результате аварии два пассажира легкового автомобиля, мужчины 39 и 35 лет, помещены в реанимационное отделение нефтекамской больницы. 57-летний пассажир МАЗа госпитализирован в травматологическое отделение», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время по факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.