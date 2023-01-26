Двое сельчан погибли в утреннем пожаре в Башкирии

Пожар произошел сегодня утром в селе Исмаилово Дюртюлинского района. По информации пресс-службы МЧС по РБ, в огне погибли двое пожилых людей.

Известно, что пожар произошел в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома по улице Дербешинской. Огнем повреждено домашнее имущество на площади 15 кв. м.

«В ходе тушения, к сожалению, обнаружены двое погибших: мужчина и женщина, 1962 и 1963 года рождения. Открытое горение было ликвидировано в течение 20 минут. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили «Башинформу» в ведомстве.