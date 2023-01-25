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Вчера, 15:30

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту отключения газа в многоквартирных домах

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Советского района Уфы проверила исполнение законодательства о газоснабжении. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе республиканского надзорного ведомства, установлено, что многоквартирные дома по ул. 8 Марта, Революционной, 50-летия Октября, Мингажева и другие, оборудованные проточными водонагревателями для нужд горячего водоснабжения и газовыми плитами, с ноября 2022 года отключены от газоснабжения в связи с неудовлетворительным состоянием дымоходов и вентиляционных каналов.

Управляющая компания не приняла своевременных мер по содержанию и обслуживанию указанного оборудования, не проверяла их работоспособность, соответствующие договоры со специализированными организациями не заключались. Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. В итоге возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг ненадлежащего качества».

Кроме того, по требованию прокуратуры директор управляющей компании привлечен к административной ответственности по статье «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований» в виде штрафа. В адрес ресурсоснабжающей организации внесено представление ввиду несвоевременного направления в уполномоченный орган уведомлений о предстоящих отключениях домов от газоснабжения.

Сейчас подача газа на плиты в большинство квартир восстановлена.

Автор:Дарья Субботина
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