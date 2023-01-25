В Башкирии жители поселка нашли замерзший труп женщины

В одном из поселков Бижбулякского района рано утром 24 января в 50 метрах от собственного дома была найдена мертвой 65-летняя женщина. Как стало известно «Башинформу» от собственного источника в экстренных службах, по предварительным данным, замерзший труп обнаружили местные жители. По словам очевидцев, это не первый случай, когда приблизительно в этом же месте людей находят мертвыми. Что случилось с погибшей женщиной, пока неизвестно, предположительно, она скончалась от переохлаждения.

Агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального следственного управления прокомментировали инцидент.

«Следователи выехали на место происшествия, произвели осмотр. Предварительно, признаков криминального характера не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза для установления причины гибели женщины», — проинформировали в ведомстве.