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Вчера, 12:31

В Башкирии жители поселка нашли замерзший труп женщины

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В одном из поселков Бижбулякского района рано утром 24 января в 50 метрах от собственного дома была найдена мертвой 65-летняя женщина. Как стало известно «Башинформу» от собственного источника в экстренных службах, по предварительным данным, замерзший труп обнаружили местные жители. По словам очевидцев, это не первый случай, когда приблизительно в этом же месте людей находят мертвыми. Что случилось с погибшей женщиной, пока неизвестно, предположительно, она скончалась от переохлаждения.

Агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального следственного управления прокомментировали инцидент.

«Следователи выехали на место происшествия, произвели осмотр. Предварительно, признаков криминального характера не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза для установления причины гибели женщины», — проинформировали в ведомстве.

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