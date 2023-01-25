В Башкирии разыскивается пропавший без вести 15-летний Искандар Мухамадеев

В Башкирии пропал без вести 15-летний Искандар Мухамадеев. Как сообщили в волонтеры в группе «Башрегионспас» в соцсети «ВКонтакте», житель села Инзер Белорецкого района 25 января вышел из дома и не вернулся. По некоторым данным, это не первый случай его ухода с места жительства.

В пресс-службе МВД по РБ «Башинформу» подтвердили, что ведется розыск подростка.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет в спортивную красно-синюю куртку с капюшоном, черно-зеленую толстовку, черные спортивные штаны, коричневые ботинки, черные шарф и шапку.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам: 8-937-3-1-2-112 или 102», — обратились к гражданам волонтеры.