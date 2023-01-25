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Вчера, 12:08

В Башкирии протаранивший четыре машины пьяный водитель заявил, что стукнул только один автомобиль

стоп-кадр видео
Фото:стоп-кадр видео

Как информировал «Башинформ», в Кумертау пьяный водитель за рулем «Фольксваген Поло» протаранил четыре автомобиля на парковке. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, накануне вечером 48-летний местный житель за рулём «Фольксваген Поло» на парковке Кумертауского авиационного производственного предприятия совершил наезд на четыре автомобиля.

В аварии автомобили «Опель Астра», «Хундай Элантра», «Шкода Рапид» и «Лада Гранта» получили механические повреждения. Пострадавших нет.

«Освидетельствование водителя показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении мужчины составлен административный материал за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, а также за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ. По факту ДТП проводится проверка», — проинформировали в региональной госавтоинспекции.

«Нет, не видел. Я одну стукнул. Других не видел», — пояснил водитель.
Видео:ГИБДД по РБ
Автор:Дарья Субботина
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