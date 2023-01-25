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Вчера, 10:01

В Башкирии иномарка на скорости влетела в ряд припаркованных автомобилей

vk.com/kumerdetka
Фото:vk.com/kumerdetka

В Башкирии водитель за рулем автомобиля Volkswagen Polo на скорости влетел в ряд припаркованных машин. Инцидент произошел накануне в городе Кумертау. Кадры с моментом аварии очевидцы происшествия опубликовали в соцсетях.

По информации ГИБДД по РБ, обошлось без пострадавших.

«В отношении водителя составлен административный материал за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — прокомментировали сотрудники госавтоинспекции местной газете «Юшатыр».

Видео:газета Юшатыр
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