В Башкирии иномарка на скорости влетела в ряд припаркованных автомобилей

В Башкирии водитель за рулем автомобиля Volkswagen Polo на скорости влетел в ряд припаркованных машин. Инцидент произошел накануне в городе Кумертау. Кадры с моментом аварии очевидцы происшествия опубликовали в соцсетях.

По информации ГИБДД по РБ, обошлось без пострадавших.

«В отношении водителя составлен административный материал за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — прокомментировали сотрудники госавтоинспекции местной газете «Юшатыр».