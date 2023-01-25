В Башкирии пропала без вести 21-летняя Сабина Салимова

В городе Салавате пропала без вести 21-летняя Сабина Салимова. Как сообщили сегодня в группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик» в соцсети «ВКонтакте», девушка 22 января вышла в неизвестном направлении, до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост — 165 см, телосложение худощавое, волосы рыжие, длинные.

Была одета в черную шапку, черную куртку с мехом на капюшоне светлого цвета, синие джинсы, зимние белые кроссовки.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить по телефонам: 8-987-10-60-601 или 102», — обратились к гражданам волонтеры.