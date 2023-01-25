В Башкирии фирму оштрафовали на полмиллиона рублей за предложение о незаконном вознаграждении

Прокуратура города Октябрьского проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции. По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, установлено, что в сентябре 2022 года сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность компании «Казанское производственное объединение» при приеме и реализации лома отходов черного и цветного металла на территории города.

Чтобы избежать установленной законом ответственности, от представителя хозяйствующего субъекта поступило предложение должностному лицу о незаконном вознаграждении. Сотрудник правоохранительного органа от предложения отказался, о чем проинформировал руководство в установленном законом порядке.

Прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере», по результатам рассмотрения которого фирму оштрафовали на 500 тысяч рублей.



Для обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора наложен арест на имущество организации. Постановление пока не вступило в законную силу.