Фура на полном ходу загорелась на дороге в Башкирии. Инцидент произошел накануне ближе к полуночи на 123 километре автодороги Кропачево - Месягутово - Ачит в Мечетлинском районе.

По информации пресс-службы МЧС по РБ, тягач Freightliner загорелся в движении. Водитель попытался потушить горение самостоятельно с помощью огнетушителя, но результатов это не принесло.

По прибытии на место происшествия пожарных расчётов горел моторный отсек и кабина грузовика. Благодаря действиям пожарных горение оперативно ликвидировано, загруженную фуру удалось отстоять. Пострадавших нет.

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