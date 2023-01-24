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24 Января , 12:11

Жительница Башкирии избила свекровь удочкой

архив «Башинформа»
Фото:архив «Башинформа»

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Межгорья по факту нанесения ею побоев. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по такому же правонарушению.

«Однако должных выводов для себя она не сделала, и в сентябре прошлого года пришла к свекрови. Без разрешения вошла в квартиру, где между ней, пожилой женщиной и бывшим супругом произошла ссора. Подсудимая умышленно, чтобы причинить боль, ударила свекровь три раза удочкой по голове. Тем самым причинила ей сильную физическую боль и телесные повреждения», — рассказали «Башинформу» в пресс-службе суда.

Подсудимая вину не признала. По ее словам, потерпевшая первая начала толкать ее, таскать за волосы, сама ударила удочкой, она же только защищалась. Но ее вина была подтверждена показаниями свекрови, свидетелей, в том числе супруга подсудимой, и материалами дела.

Действия женщины суд квалифицировал по статье «незаконное проникновение в жилище», «нанесение побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного деяния» и назначил наказание в виде 250 часов обязательных работ. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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