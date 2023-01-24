Житель Башкирии похитил своего знакомого и избил до смерти у озера

Салаватский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Дуванского района по статье «убийство». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае 2022 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения вспомнил о неприязни к односельчанину. Прибыв к нему домой, он выволок его на улицу, где посадил в телегу трактора и увез на берег ближайшего озера. Около водоема фигурант уголовного дела нанес знакомому множественные удары руками и ногами по телу и голове, от которых потерпевший скончался на месте.

Мужчина не признал свою вину. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.